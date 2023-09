Esercitazione nazionale "Elettra 2023" a Porto Potenza: Ricerca feriti e soccorsi

È andata in scena ieri, nella base della 114^ Squadriglia radar remota di Potenza Picena, l’esercitazione nazionale "Elettra 2023". Sul campo diversi reparti dell’aeronautica militare, oltre ai volontari della Croce Rossa di Porto Potenza. L’esercitazione ha avuto cinque distinte fasi avviate con una ricognizione dei luoghi alla ricerca di feriti mettendo in atto tipologie di soccorso differenti: dallo shock elettrico, all’incidente stradale, al soccorso su tralicci, all’utilizzo di unità cinofile per la ricerca fino al trasferimento e trasporto di feriti gravi con l’ausilio di un elicottero. Oltre alle autorità (tra i quali il presidente della Regione) hanno assistito alle operazioni anche alcuni studenti e docenti dell’istituto Gentili di Macerata. "Il nostro territorio protagonista", ha detto il sindaco.