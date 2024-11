Export crollato del 41,3%: "Servono aiuti concreti"

"Necessari interventi concreti per rilanciare il settore export nelle Marche e sostenere le Pmi". L’appello arriva in occasione dell’assemblea nazionale della Cna, in programma oggi all’auditorium del Massimo di Roma. Durante l’incontro di mercoledì con le istituzioni governative a Palazzo Chigi, il segretario generale Cna, il marchigiano Otello Gregorini, ha espresso forti preoccupazioni sulle mancanze della proposta di bilancio: "Nel testo del governo più ombre che luci e anche qualche dimenticanza, tra cui la mancanza di soluzioni ai problemi causati dall’Agenzia delle Entrate per le imprese del settore moda che hanno richiesto il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo". Maurizio Tritarelli, presidente Cna Macerata, guiderà la folta delegazione di imprenditori maceratesi alla volta di Roma: "La Cna ha già avanzato richieste specifiche al governo: un credito d’imposta strutturale, la riduzione degli oneri fiscali e un sostegno mirato per la transizione green e digitale. L’export delle Marche ha subito una flessione del 41,3% nel primo semestre".