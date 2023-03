Fa la polizza ma non risulta: due denunciati per truffa

Era convinto di aver assicurato l’auto, e invece a un controllo dei carabinieri ha scoperto di non avere alcuna polizza. È la brutta avvenuta accaduta a un treiese, per la quale due persone, una coppia residente in Campania, ora è stata denunciata per truffa. Nei giorni scorsi, la pattuglia della stazione carabinieri di Treia ha fermato un automobilista per un controllo su strada. Alla verifica dei documenti, i militari si sono accorti che il mezzo era senza assicurazione e l’hanno fatto presente al proprietario, che però è rimasto sconcertato. Non molto tempo prima infatti l’uomo aveva stipulato una polizza Rca trovata online, in un sito per la vendita di questi prodotti. Aveva pagato la somma richiesta e aveva ricevuto dei documenti. Dopo aver denunciato l’accaduto ai militari, questi hanno scoperto che i soldi erano stati versati ricaricando una carta Postepay, e che i documenti erano falsi: non c’era alcuna polizza. I carabinieri hanno però anche individuato i responsabili e i due, un uomo e una donna, sono stati denunciati per truffa.

A Corridonia è finito agli arresti domiciliari un cinese, sul quale pendeva un’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Ancona. L’uomo infatti è stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione per favoreggiamento continuato della prostituzione, per fatti risalenti al 2016. Inoltre il Comando di Corridonia ha denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente con feriti a Monte San Giusto, e dopo gli esami in ospedale era risultato positivo all’esame alcolemico, alla cocaina e ai cannabinoidi.

p. p.