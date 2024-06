Farmacie, va in pensione la dottoressa Marino

Dal primo giugno Giulia Maria Marino, dirigente del Servizio Farmaceutico territoriale dell’Ast di Macerata, è in pensione.

"Anche a nome dei colleghi del Servizio – afferma la collega Margherita Lalli – sento di esprimere alla dottoressa Marino tutta la nostra riconoscenza per l’enorme competenza professionale mostrata in tutti questi anni di attività, che ha svolto con grande passione e profondo senso di responsabilità. Rimarrà un esempio per tutti noi".

"Giulia Maria Marino è stata un punto di riferimento importante per il Servizio Farmaceutico Territoriale della nostra Azienda Sanitaria, una professionista stimata e di grande umanità che ha saputo lasciare un’eredità preziosa sia nel lavoro che nei rapporti umani. I nostri auguri per una meritata pensione", afferma Marco Ricci, direttore generale dell’Ast 3 di Macerata.

La dottoressa Marino ha iniziato la sua carriera nel lontano 1984, laureandosi in Farmacia all’Università degli studi di Milano.

Un anno dopo, nel 1985, ha iniziato a lavorare nelle farmacie del territorio di Loreto, Porto Recanati e Recanati fino a quando, nel 1990, è stata assunta come farmacista collaboratore in quella che allora si chiamava Unità sanitaria locale 14. Diventata direttore del Servizio farmaceutico territoriale nel 2019, ha poi svolto con grande competenza e dedizione il suo lavoro, come dimostrano le numerose attestazioni di stima giunte alla dirigente sia dai medici del territorio che dalle farmacie.