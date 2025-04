FdI conferma Pettinelli coordinatore. E benedice Ciarapica alle regionali

Igor Pettinelli confermato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. È stato eletto, all’unanimità, al congresso che ha espresso anche la geografia del nuovo direttivo, dove entra parte della componente della lista Siamo Civitanova che alle scorse amministrative ha appoggiato la candidatura a sindaco di Silvia Squadroni, in platea al congresso. Molti di quei civici si sono iscritti a FdI con l’obiettivo di entrare nella sala dei bottoni del partito per cambiare da dentro la politica del centrodestra cittadino, ambizione di cui non ha fatto mai mistero il loro leader, Alberto Feliziani, tra gli intervenuti nel dibattito. Nel conclave, accanto a Pettinelli, siederanno Pierpaolo Borroni, che corre alle Regionali di autunno per la riconferma a consigliere di FdI, e sua mogie Alina Milarska, inoltre Francesco Caldaroni, assessore della giunta Ciarapica, Roberto Pantella e Andrea Ruffini (consiglieri comunali), Paola Cosimi, Siria Carella (comitato cittadino Cea), Aldo Santori, Omar Rossi, Giuseppe Salvucci, Maria Teresa Celino, Luigi Gaetani e Filippo Bufalari. Presente in sala pure il sindaco, Fabrizio Ciarapica, e nel corso del dibattito, che si è tenuto negli spazi Go Working di via Silvio Pellico, è stato ‘impalmato’ da Borroni a candidato alle regionali nelle fila di Forza Italia, con l’esponente di Fratelli d’Italia che gli ha fatto gli auguri per la corsa elettorale, non smentito dal primo cittadino che, finora, l’ufficialità della sua discesa in campo non l’aveva ancora data. Nel centrodestra salgono le quotazioni per la candidatura alle regionali dell’assessore leghista Giuseppe Cognigni. Anche lui era al congresso l’altro pomeriggio, per portare i saluti dei Salviniani, e si è fatta vedere pure l’assessore Roberta Belletti, in rappresentanza della lista civica Vince Civitanova. Sul fronte opposto sicuro candidato è Piero Gismondi, in consiglio comunale sui banchi dell’opposizione, e correrà nei ranghi della lista civica che appoggerà lo schieramento del centrosinistra.