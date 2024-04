Felicetti riapre il caso Mattei all’Annibal Caro

Giorgio Felicetti a Civitanova per presentare la nuova versione dello spettacolo "Mattei - Petrolio e Fango", uno dei tanti misteri della storia italiana. L’evento è in programma venerdì dalle 21.15 al teatro Annibal Caro. Fa parte degli appuntamenti di Teatro di Primavera, la rassegna promossa e coordinata dall’Azienda dei Teatri in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova, la Regione Marche, l’Amat e il coinvolgimento di diverse realtà del territorio. Lo spettacolo è frutto di una lunga ricerca: vicende mai raccontate, un’importante intervista inedita ad un personaggio-ombra molto vicino a Mattei, testimonianze di persone che hanno conosciuto Mattei, gli atti e le conclusioni del tribunale di Pavia riguardanti l’ultimo processo sul caso Mattei, con la ricostruzione degli ultimi giorni di vita e la morte del presidente Eni, primo mistero tutto italiano. Giorgio Felicetti pone interrogativi mai risolti e accompagna lo spettatore in un viaggio nelle zone buie della storia recente del nostro Paese alla ricerca di quella giustizia annegata nel fango.

"Questo ritorno è per lo spettacolo la saldatura di un cerchio – le parole di Felicetti –, iniziato più di dieci anni fa proprio a Civitanova, dove lo spettacolo debuttò in anteprima. Ed ora, dopo una serie di fortunate tournée, oltre cento repliche in Italia e all’estero, Mattei viene proposto nella nuova versione, attualizzata dopo gli ultimi grandi eventi mondiali. Stupefacente infatti come ancora oggi, in ogni parte del mondo, sempre venga fuori il nome di Enrico Mattei. Credo che Mattei a suo modo, tra luci accecanti ed ombre spaventose, sia la figura di un geniale patriota. La sua fine è certo uno di quei accadimenti che deviano per sempre la storia di un Paese. "Mattei petrolio e fango" è una tragedia moderna, paradigma della vita civile italiana".

"Mattei - Petrolio e Fango", di e con Giorgio Felicetti (che cura i testi con Francesco Niccolini), vede la partecipazione di Valentina Bonafoni. Scene e costumi di Giorgia Basili. Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online, e alle biglietterie dei Teatri, aperte: dopodomani (17.30 – 19.30 Rossini e 19.30 – 21.30 Annibal Caro); venerdì (10 – 12 Annibal Caro; 17.30 – 19.30 Rossini; 18.30 – 21.30 Annibal Caro). Per nformazioni: Uffici TdiC 0733 812936 info@teatridicivitanova.com.