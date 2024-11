Ferite alla testa dopo la rissa in strada. In quattro finiscono sotto processo

Rissa in strada, un uomo ferito alla testa e sanguinante: in quattro, imputati per rissa, sono stati rinviati a giudizio. L’episodio era avvenuto il primo settembre del 2023, a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, quattro uomini, un quarantacinquenne originario di Frascati, un trentanovenne di Castel di Sangro, residente a Macerata, un ventunenne di Morrovalle e un ventiduenne residente a Civitanova, insieme ad altre persone rimaste ignote, avrebbero partecipato ad una rissa scoppiata in mezzo alla strada. Sul posto, subito dopo la segnalazione, era intervenuta la polizia. Gli agenti avevano trovato il giovane civitanovese con una ferita alla testa, sanguinante, ma aveva deciso di non farsi soccorrere. Feriti, con traumi e lesioni varie, alla testa e al volto anche gli alti: dieci giorni di prognosi per il quarantacinquenne e trenta giorni per il trentanovenne. Tutti erano finiti nei guai per rissa. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio tutti e quattro gli imputati. Due di loro, il quarantacinquenne e il trentanovenne, sono difesi dall’avvocato Luca Froldi, mentre il ventunenne e il ventiduenne sono difesi rispettivamente dagli avvocati Federico Pezzoni ed Emanuele Senesi. L’udienza è fissata per il 30 gennaio prossimo.

Chiara Marinelli