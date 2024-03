Fermato per droga, resta dentro

Resta in carcere Rrok Macaj, il 27enne arrestato dai carabinieri con 260 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana e 25mila euro in contanti. Il ragazzo, di origini albanesi ma da sempre residente in città, era stato individuato dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo, che da qualche tempo lo tenevano sotto controllo. Venerdì i militari lo hanno localizzato nei pressi del campo sportivo di Villa Potenza, e lo hanno fermato per un controllo. Dalla perquisizione sono saltati fuori 4 grammi circa di cocaina, in cinque confezioni pronte per essere cedute. I carabinieri hanno così controllato anche il suo appartamento, nel centro della città. E qui hanno trovato altri 260 grammi di cocaina, 350 di marijuana e la somma di 25.400 euro, ritenuta il ricavato dello spaccio. La droga, i soldi e materiale vario usato per confezionare le dosi sono finiti sotto sequestro, e il ragazzo è stato portato in carcere ad Ancona. Ieri, come disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi, per lui si è tenuta l’udienza di convalida. Macaj, difeso dagli avvocati Andrea Albanesi e Roberta Ferracuti, si è collegato via internet da Montacuto con il giudice Giovanni Manzoni, in tribunale a Macerata. Il ragazzo ha scelto di non rispondere alle domande, e alla fine il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto che il 27enne resti ancora in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire l’attività del giovane.