Ferragosto si festeggia con i fuochi d’artificio

di Giorgio Giannaccini

Si faranno i tradizionali fuochi di Ferragosto, a Porto Recanati. L’annuncio ufficiale è arrivato in realtà in ritardo rispetto alle altre manifestazioni estive, che erano già state annunciate dall’amministrazione comunale in conferenza stampa. "E’ confermato che lo spettacolo pirotecnico in mare si svolgerà il 15 agosto, a partire dalle 23.30, con il ritrovo previsto a largo Porto Giulio – spiega il vicesindaco con delega al Turismo, Giuseppe Casali –. Nelle scorse settimane, siamo stati prudenti con le dichiarazioni perché non avevamo ancora sottoscritto il contratto con la ditta specializza che sparerà i fuochi, nonostante l’intenzione di farli era già stata presa. Tra l’altro, la cifra stanziata per lo spettacolo è la stessa dello scorso anno, ovvero sopra ai 20mila euro". A dire il vero, l’estate scorsa i fuochi di Ferragosto furono davvero travagliati, tant’è che a causa del mare mosso erano stati posticipati per diversi giorni. Non solo, in un’occasione fu sfiorata la tragedia perché un operaio era finito sotto la chiatta, mentre la stava sistemando in mare assieme a dei colleghi. E ancora, proprio una delle chiatte affondò subito dopo lo spettacolo pirotecnico. Tuttavia, quest’anno il meteo sembra (per ora) più clemente rispetto al recente passato. "Per il momento, le previsioni del meteo dicono che il 15 agosto dovrebbe essere una giornata decisamente tranquilla – riprende Casali –. Dunque, speriamo bene che non si ripetano i problemi dell’estate scorsa, quando alla fine una chiatta sprofondò in mare. Di sicuro, la nostra amministrazione comunale reputa che la serata dei fuochi di Ferragosto rappresenti un’attrazione notevole per la città". Oltre a ciò, il vicesindaco Casali coglie pure l’occasione per spiegare come mai non stati previsti per questa estate né il palio storico né la Notte Rosa, ovvero due manifestazioni che nell’epoca pre Covid venivano sempre svolte in paese. Infatti, proprio nei giorni scorsi, qualche cittadino ha contestato tale scelta sui social newtork, sottolineando invece che la Notte Rosa avrà luogo verso fine agosto a Porto Sant’Elpidio (nel Fermano). "Sulla Notte Rosa posso dire che è stata una scelta politica, dettata dal fatto che nel nostro budget non avevamo le risorse per finanziarla – precisa Casali –. Per questo motivo, abbiamo preferito spalmare in due mesi tante e diverse manifestazioni, alcune delle quali sono gratuite. Quanto al palio, noi abbiamo sempre collaborato e dato tutto il supporto logistico necessario. Però, a curarne l’organizzazione è sempre stata l’associazione Ente Palio di San Giovanni Battista, che a oggi ci risulta inattiva. Ed ecco così spiegato il motivo del perché quest’anno non si corre il palio".