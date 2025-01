Feste e saldi, il commercio sorride: "La gente è tornata in centro storico"

"Durante le feste quest’anno in centro storico c’è stata gente, le persone avevano voglia di uscire. Speriamo bene per i saldi appena partiti, abbiamo buone speranze". Paolo Perini, presidente dell’associazione commercianti Macerata, dà un bilancio positivo delle festività appena trascorse. A suo avviso, centrale è stata "la volontà di uscire, su cui le attività organizzate hanno inciso positivamente. Per i saldi ci sono aspettative – rimarca Perini –, anche per far fronte al caro energia, che è notevole. Le persone il sabato e la domenica hanno voglia di passeggiare; ci sono state giornate, specie di mercoledì e giovedì, veramente piene, anche all’interno delle attività. L’ottima cosa che abbiamo notato è che il giro non era fatto solo da maceratesi. Abbiamo parlato con turisti che venivano da Assisi e Foligno". I centri commerciali sottolinea Perini, "non hanno svuotato il centro storico, anche se è vero che le persone a Piediripa li frequentano moltissimo, magari anche solamente passeggiando". Un aspetto che ha inciso parecchio sul lavoro dei commercianti è stato "la volontà di rinnovare e organizzare cose diverse, proporre prodotti e vetrine rinnovate in tutte le tipologie di attività, dall’abbigliamento alla ristorazione. C’è stato una forma di turismo marchigiano, che ha riempito i borghi. Quest’anno ci sono state giornate dove la città era svuotata, ma il bilancio delle feste è positivo. Questo al netto del fatto che il Covid ha cambiato le abitudini delle persone, molte hanno preso abitudini diverse e servirà molto altro tempo per cambiarle". Rispetto al Capodanno, Perini nota che "la piazza era pienissima, ma appena è stata staccata la musica, alle 2, la città si è fatta deserta. Ha inciso fortemente il nuovo codice della strada. Molte persone hanno paura del ritiro della patente, il che non è buono per il movimento".