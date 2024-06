Finanzieri in pellegrinaggio a Loreto

Anche il comando provinciale della Guardia di finanza ha partecipato al Pellegrinaggio Macerata-Loreto. "Quale miglior inizio – ha sottolineato il comandante provinciale, colonnello Ferdinando Falco – se non affidarsi e affidare alla protezione della Madonna il delicato e impegnativo lavoro quotidiano della Guardia di finanza, partecipando a un solenne evento religioso". Al pellegrinaggio ha partecipato una folta rappresentanza delle Fiamme gialle maceratesi, parte in uniforme parte in tuta. L’8 giugno la Fiaccola della Pace è stata portata da San Severino a Macerata anche da tre tedofori della Gdf, ai quali si è aggiunto il colonnello Falco. Nei pressi del Centro fiere di Villa Potenza la Fiaccola è stata presa in consegna da altri due tedofori delle Fiamme gialle, uno dei quali ha provveduto all’accensione con un tedoforo del comitato della "Fiaccola della Pace". Il comandante Falco ha partecipato alla cerimonia religiosa con una schiera di finanzieri, poi l’aliquota in tuta con in testa il colonnello ha preso parte al pellegrinaggio,e due tedofori si sono alternati fino a Loreto, accompagnati da preghiere e canti tra cui la Preghiera del finanziere recitata dallo stesso comandante provinciale.