Finaziamento di 45mila euro per servizi dedicati a turismo e digitale

Grazie al bando "Servizi Digitali Integrati" promosso della Regione, il Comune di Porto Recanati ha appena ottenuto un finanziamento di 45mila euro per la realizzazione del progetto "Porto Recanati Turismo Digitale". Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini, tramite una nota stampa. "Attraverso il progetto, si intende utilizzare la leva delle tecnologie e dei nuovi servizi digitali per valorizzare il territorio locale promuovendo forme di turismo sostenibile, con uno sguardo attento alle attività sociali e culturali che caratterizzano la città – spiega il Comune –. Tale progettualità consentirà la reingegnerizzazione e l’implementazione del portale comunale, in termine di adeguamento tecnologico, recupero e riorganizzazione degli attuali contenuti secondo le linee guida ministeriali e regionali in destinazioni, itinerari tematici e virtual tour, eventi e articoli. Allo stesso tempo – osserva ancora l’Amministrazione – è prevista l’ottimizzazione e l’automatizzazione degli aggiornamenti dei contenuti, che dal portale comunale sarà possibile attivare mediante sistemi interoperabili e standardizzati. E ciò avverrà grazie a degli automatismi di pubblicazione che riguardano i contenuti digitali presenti sui diversi canali, ovvero il portale regionale del turismo mediante il Digital Hub Marche, quello dell’associazione Riviera del Conero e l’altro nazionale di Italia.it". Sempre l’Amministrazione di Porto Recanati aggiunge che "il piano mira alla realizzazione di un ecosistema digitale, in grado di aggiornare costantemente la banca dati turistica del Comune. Questo avverrà attraverso un sistema di back office che sarà in grado di gestire tutte le informazioni di interesse, come il materiale multi mediatico, e consentirà pure l’impaginazione della pubblicazione secondo gli standard della Regione e di Italia.it".