Fisiomed collabora con Civita NovaEnergia Open day dermatologico

Formalizzata ieri la nuova collaborazione tra il Gruppo Medico Associati Fisiomed e Civita NovaEnergia. Due realtà diverse e lontane, ma simili per la forte espansione e ora unite dal lancio di una campagna di sensibilizzazione sulla cura di sé e del proprio corpo. La sinergia stretta porterà subito ad una interessante iniziativa per la prevenzione e l’informazione, sabato 26 agosto si terrà l’Open day dermatologico gratuito proprio nella sede di Civita NovaEnergia in piazza XX settembre (dalle 9.30 alle 12.30). L’appuntamento vedrà la presenza del dottor Massimo Cioccolini, specialista in dermatologia e tricologia di Fisiomed che incontrerà i partecipanti rispondendo alle domande e ai dubbi, a disposizione per controlli ai nei, alla pelle e al cuoio capelluto. Importanti proprio in questo periodo, al termine della stagione estiva da sempre delicata per i possibili effetti indesiderati dell’esposizione prolungata al sole. Il direttore sanitario di Fisiomed, Gianfranco Bonfili, ha affermato: "La nostra realtà è in espansione, siamo ormai arrivati a 300 specialisti ed ora abbiamo questa nuova sede bellissima. Puntiamo a fare di questa sala un riferimento, a proporre una volta al mese un convegno su un tema specifico, con i nostri specialisti daremo vita ad un protocollo terapeutico". Così invece Luca Guglielmi, Ceo di Civita NovaEnergia: "Anni fa ho scoperto un melanoma al ginocchio e da allora sono un paziente Fisiomed, conosco gli operatori e la qualità dei macchinari. La scoperta avvenne proprio perché avevo trascurato il controllo dei nei. Siamo felici di cominciare la collaborazione nel nostro store. Civita NovaEnergia fa parte della holding Marche Energia che vanta 500 persone, in totale abbiamo già 5.000 clienti al mese e il nostro obiettivo è realizzare 50 punti vendita in provincia". Andrea Scoppa