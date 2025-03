Focus sicurezza: "Un agente in più ogni anno"

Sono al vaglio dei carabinieri le immagini che immortalano i ragazzi che, venerdì sera, si sono divertiti a lanciare sassi dal belvedere del Colle dell’Infinito colpendo un’auto in transito. Lo riferisce il sindaco Emanuele Pepa: "Purtroppo questi episodi stanno diventando sempre più frequenti e spesso i ragazzi non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni, né del danno che possono arrecare".

A che punto sono le indagini?

"Sembrano dare un contributo prezioso le immagini delle telecamere al Colle dell’Infinito, al vaglio dei carabinieri. Alcune telecamere hanno ripreso l’accaduto e sarà compito delle autorità fare chiarezza sulla vicenda".

Qual è la situazione attuale delle telecamere in città?

"Ho promesso che ogni anno ne saranno istallate due in più. Attualmente nel territorio comunale ne abbiamo 92, ma il sistema ne può supportare poco più della metà. Per questo abbiamo avviato un’analisi del sistema e predisposto un preventivo per il suo adeguamento".

Ma l’adeguamento è costoso?

"Purtroppo sì e dal budget nel bilancio, dove avevamo previsto solo nuove telecamere, dovremmo spingerci un po’ oltre e trovare le risorse. Abbiamo anche l’obiettivo di aggiornare quelle obsolete e migliorare la qualità delle immagini, soprattutto per la visione notturna. Infine in alcune zone, che abbiamo individuato con il comandante della polizia municipale, cercheremo di rimettere in campo alcuni sistemi bloccati perché entravano in funzione solo in occasioni di attività inerenti il campo sportivo, quando la Recanatese era in serie C. Queste telecamere sono orientate verso lo stadio mentre ora, visto che la squadra purtroppo è retrocessa, possiamo girarle verso l’area abitata".

Quindi, non è soltanto una questione di organico della polizia municipale?

"No, anche se abbiamo previsto l’assunzione di un agente in più all’anno. Oggi l’organico è composto da 14 unità e questo rende difficile garantire determinati servizi, come quelli notturni. Tuttavia, siamo riusciti a mantenere una pattuglia fissa per il controllo del territorio e stiamo riattivando strumenti come il telelase,r per monitorare la velocità dei veicoli nelle zone periferiche".

La collaborazione con i carabinieri è fondamentale. Ci sono aggiornamenti sul loro organico per la città?

"Abbiamo in programma un incontro con il comandante dell’Arma per sollecitare un potenziamento dell’organico, soprattutto per il periodo estivo. Inoltre, abbiamo discusso con il prefetto sulla possibilità di riorganizzare le risorse a livello territoriale, considerando che i problemi di sicurezza non riguardano solo Recanati, ma anche altre realtà limitrofe".

Asterio Tubaldi