Focus su tecnologia e benessere all’Expo di Osaka

Favorire la conoscenza delle nuove tecnologie e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Era questo l’obiettivo al centro del seminario internazionale "Comunità, industrie, luoghi: il ruolo della tecnologia per migliorare il benessere e lo sviluppo" andato di scena a Osaka (Giappone) durante la Settimana delle Marche nell’Expo locale. Proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, in collaborazione con il consorzio del progetto "Horizon 2020 Trust", e con al centro l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini, secondo cio "le università e la ricerca sono fondamentali per sostenere anche le nostre attività di amministrazione del territorio". Lo scambio di competenze ed esperienze è indispensabile: "Senza la disponibilità e la presenza delle università, e di chi ci dà gli strumenti per poi sostenere le aziende, le imprese, ma anche il singolo cittadino nello sviluppo, tutto sarebbe difficile se non impossibile – conclude Antonini –. La Regione Marche mette a disposizione tutto l’ecosistema anche imprenditoriale, le nuove conoscenze e i nuovi orizzonti che possono essere raggiunti attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Abbiamo in programma una serie di interventi, utilizzando risorse e finanziamenti europei".