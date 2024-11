Foglie sulla strada, anziano scivola e cade dalla bici

Cade mentre è in sella alla sua bicicletta sulla pista ciclabile invasa dal fogliame e dalle bacche delle palme, fatte cadere a terra dal forte vento dell’altro ieri. All’ospedale è finito un anziano di 75 anni, residente a Porto Sant’Elpidio.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, sul lungomare sud, all’altezza dello chalet Calamaretto. L’uomo, che era in sella alla sua bici, è caduto e subito chi si è accorto dell’incidente ha chiamato i soccorsi. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro. L’anziano è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Lamentava dolori al bacino.

Qualche ora più tardi, si è registrato un altro incidente, che ha visto finire a terra un ciclista. È avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Ugo Bassi, nei pressi dell’incrocio con la strada statale. In questo caso il ciclista è finito contro un furgoncino, ma per fortuna senza riportare conseguenze gravi.