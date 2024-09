Folle notte a Scossicci: altra rissa tra ragazze

Zuffe e botte a più riprese sul litorale di Scossicci, dove diversi gruppetti di giovani sono venuti alle mani nottetempo, arrivando persino a utilizzare uno spray al peperoncino. Ma a darsele di santa ragione ci hanno pensato anche delle ragazze nordafricane, che si sono prese a sberle con altre donne di origini albanesi. Insomma è stata una notte davvero irrequieta quella tra sabato e domenica, nella zona nord di Porto Recanati. Infatti dopo le 3 sono scattate due risse vivino a un noto locale situato sul lungomare Scarfiotti. Proprio davanti all’entrata, cinque ragazzi magrebini sui vent’anni hanno avuto da ridire con un gruppetto di coetanei, che provenivano da Senigallia. Da lì sono volati calci e pugni, finché i senigalliesi si sono dati alla fuga. Ma una volta terminata la scazzottata, i cinque giovani si sono attaccati nuovamente con dei nigeriani, più o meno della stessa età. Pare che il motivo scatenante riguardasse una ragazza contesa fra due giovani. Alla fine, uno dei nordafricani ha tirato fuori e spruzzato uno spray urticante addosso ai rivali. Allora, per evitare il peggio, sono intervenuti i buttafuori. Però i disordini della serata non finiscono qui. Sempre a tarda ora, e a metà strada fra due chalet del lungomare Scarfiotti, si sono surriscaldati gli animi di alcune donne nordafricane che hanno affrontato per strada delle ragazze albanesi, scambiandosi sberle e pugni. Ed è stato necessario l’intervento dei passanti per dividerle e riportarle alla calma. Come se non bastasse, un ultimo scontro tra giovani è avvenuto in un altro stabilimento balneare di Scossicci, che si trova non troppo distante dal confine con Numana. Pure qui, durante una serata di musica, sono volati nella confusione colpi proibiti tra più ragazzi.

Giorgio Giananccini