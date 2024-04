Follia in auto e minacce, lo bloccano

Prima ha cominciato a fare manovre azzardate al volante di un’auto, sgommando e andando continuamente a zigzag in pieno centro. Mentre poco dopo si è messo a camminare per corso Matteotti con una bottiglia in mano, minacciando di menare chi gli capitava a tiro e seminando il caos lungo Porto Recanati. Per questo è stato allontanato da due locali, finché sono dovute arrivare due pattuglie dei carabinieri per placare le sue intemperanze. E’ stata questa la serata dir poco agitata che domenica ha visto protagonista un giovane sui 35 anni, residente in città.

Nel tardo pomeriggio, il portorecanatese ha iniziato a dare il peggio di sé alla guida di una Fiat Panda, conducendo l’auto in modo davvero imprudente e sterzando a destra e manca, per poi urlare a squarcia gola frasi incomprensibili contro chiunque. Questo finché il giovane ha parcheggiato l’auto, dirigendosi a piedi per la via principale del paese con una bottiglia in mano, probabilmente già alticcio. E in breve, con il passare di qualche ora, avrebbe fatto ancora peggio. Tant’è che è entrato in una pizzeria di corso Matteotti e se la sarebbe presa con una coppia di giovani fidanzati, e anzi avrebbe palesato l’intenzione di mettere le mani addosso a entrambi.

Ben presto il 35enne è stato cacciato dal locale e allora lui, come se nulla fosse, si è incamminato in piazza Brancondi. Così si è introdotto in un altro bar, però avrebbe avuto nuovamente atteggiamenti per nulla pacifici verso i clienti. Fatto sta che pure lì è intervenuto lo staff, per allontanare il 35enne. A quel punto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati che ha fermato il giovane - apparso decisamente alterato -, chiamando in ausilio un’altra "gazzella". I militari per lungo tempo hanno parlato con il 35enne, riuscendo poi a convincerlo di lasciare l’auto da quelle parti e ritornarsene a casa in altro modo.