Fondazione CrC. Team vincente non si cambia. Confermati tutti i membri

E’ stato rinnovato il il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Il comitato di indirizzo ha scelto la continuità dei tre membri in scadenza, per cui è stato confermato il segretario generale Antonio Simonini.

Una formula vincente che viene confermata per i prossimi quattro anni: il comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, composto da 11 membri, in queste ore ha rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. Una scelta unanime e univoca che evidenzia la bontà dell’operato del Cda in carica composto, oltre che dal presidente Enrico Isoppi e dalla vice presidente Valentina Benassi, da Fabiana Ceccarelli, Roberto Dell’Amico (che è anche presidente della società strumentale Fondazione Progetti) e Olga Raffo. Questi ultimi tre membri erano in scadenza e sono stati tutti rinnovati dal comitato di indirizzo per altri 4 anni. Al termine della procedura, inoltre, il consiglio di amministrazione di nuovo al completo ha rinnovato il mandato al segretario generale della Fondazione, Antonio Simonini. "Sono soddisfatto della scelta fatta dal comitato di indirizzo della Fondazione – sottolinea il presidente Isoppi -, per le modalità e per i criteri utilizzati. Una decisione che va nel segno della continuità ed evidenzia, quindi, il buon lavoro fatto dal consiglio di amministrazione in questi anni a sostegno della provincia e delle comunità locali". Squadra vincente non si cambia, anche in virtù dellìimportante lavoro svolto sulla cultura cittadina con il Festival Convivere che ogni anno a settembre anima il centro storico.