Forti piogge e maltempo, divieto di balneazione sul lungomare nord

Divieto di balneazione temporaneo e solo in caso di forti piogge nei tratti di mare su cui sfocia il torrente del Castellaro, sul lungomare nord. Queste acque vengono considerate potenzialmente soggette a inquinamento di breve durata in occasione di precipitazioni abbondanti, tali da provocare fuoriuscite dagli scolmatori fognari e quindi il rischio per i bagnanti di immergersi in tratti contaminati da acque non depurate. Un problema che si è spesso verificato a Civitanova, monitorato dall’Atac, che gestisce il depuratore comunale. Ogni volta è stato emanato il divieto ai tuffi, rientrato solo dopo le analisi dell’Arpam. Quindi anche per questa stagione l’amministrazione comunale ha emesso, come atto dovuto, il divieto temporaneo di balneazione per disciplinare il protocollo da seguire nel momento in cui dagli scolmatori del fosso del Castellano dovesse verificarsi la fuoriuscita di acqua reflue urbane provocate da maltempo e precipitazioni che mettono a dura prova la capacità ricettiva delle rete fognaria. Gli chalet coinvolti nel protocollo sono La Contessa, Il Veneziano, Dal Veneziano e Attilio che verranno opportunamente avvertiti qualora gli eventi meteo dovessero verificarsi.