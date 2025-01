Foto, mercatini, videomapping e la Befana, un lungo weekend di appuntamenti

Porto Recanati si prepara a salutare le festività natalizie con un lungo weekend davvero speciale, ricco di appuntamenti che faranno brillare gli occhi a grandi e piccini tra mercatini, spettacoli e il tradizionale arrivo della Befana.

Domani, alle 16.30, il Castello Svevo aprirà le porte per l’inaugurazione della mostra fotografica del Gruppo Artefoto; la mostra sarà visitabile ogni giorno fino al 12 gennaio, con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Domenica alle 22, ecco lo spettacolo "Eterea" in piazza Brancondi. Lo show sarà un viaggio emozionante tra i quattro elementi naturali – fuoco, acqua, terra e aria – raccontati attraverso musica elettronica, videomapping e scenografie luminose. Gli edifici della piazza diventeranno vere e proprie tele dipinte da proiezioni, che si sincronizzeranno con i ritmi e le atmosfere dei dj set. L’esibizione inizierà con il warm-up di Karol Campoli. Poi sarà il momento dei protagonisti: Cim & Skinz porteranno la potenza del fuoco con ritmi intensi e trascinanti, Luca Paoletti trasmetterà la fluidità dell’acqua con i suoi beat avvolgenti, Alexander Jr. darà solidità con le vibrazioni profonde della terra. Mentre Francesco Luv concluderà la serata celebrando la leggerezza dell’aria. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa sarà Alice Catena, che interpreterà Madre Natura. Dietro le quinte ci sono le menti creative di Doom Studio: Alex Bellelli (direttore artistico), Riccardo Carli (responsabile della produzione tecnica) e Luca Paoletti (organizzatore musicale e dj). Infine lunedì mattina, nel giorno dell’Epifania, si terranno i tradizionali mercatini di Natale in corso Matteotti.

A seguire, dalle 17 alle 19, davanti al Castello Svevo ci sarà l’appuntamento con "Ti Porto.... La Befana": animazioni coinvolgenti e tante sorprese con l’arrivo della Befana, tra sorrisi e dolci prelibatezze.