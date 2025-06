Fratelli d’Italia conferma Castiglioni: "Impegno per mantenere i consensi"

Per acclamazione Pierfrancesco Castiglioni è stato confermato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, resterà in carica fino al prossimo congresso. Un ruolo importante considerando i prossimi due importanti appuntamenti elettorali: a settembre si tornerà alle urne per eleggere il presidente della Regione con Francesco Acquaroli (FdI) che si ricandiderà e l’anno prossimo ci saranno le elezioni comunali. Castiglioni ha ricordato la crescita di consensi. "Ora – ha detto – dobbiamo essere consapevoli di quanto sia importante mantenerli e quanto maggiori siano le responsabilità della classe dirigente". Le elezioni sono al centro del discorso. "L’impegno di ognuno di noi – ha osservato – dovrà essere forte e costante nella convinzione che la vittoria di Acquaroli sarà la vittoria di tutti, del Partito e della Presidente Giorgia Meloni". Ma Castiglioni non dimentica che tra quasi un anno si eleggerà il sindaco. "Dovremo impegnarci al fianco di Parcaroli per garantire che si arrivi senza fibrillazioni al termine della consiliatura di fronte all’assottigliamento dei consiglieri che garantiscono la maggioranza". Un accenno agli alleati. "È nostra priorità – ha detto Castiglioni – impegnarci alla stretta collaborazione consapevoli che le percentuali che oggi ci vengono attribuite ci impongono di essere primi attori a favorire l’unione delle forze in vista dei prossimi appuntamenti".