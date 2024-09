"Fratto_X è uno spettacolo del 2012 ma molto attuale"

Al Civitanova Film Festival oggi alle 21.15 arriva lo spettacolo Fratto_X di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, entrambi Leoni d’Oro alla carriera alla biennale di Venezia del 2018 con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista. Si tratta di un’opera (mai) scritta per l’appunto da Antonio con un habitat ideato da Flavia.

Massimo Camilli è l’assistente alla creazione per una produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello.

Sono stati gli stessi attori, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ad essere intervenuti per presentare e raccontare il loro spettacolo cine-teatrale.

Fratto_X è una produzione del 2012 ma sempre attuale.

Qual è la genesi di questo spettacolo e qual è il suo tema chiave?

"Fratto_X è uno spettacolo del 2012 ma è attuale come tutti quelli che noi abbiamo sempre fatto. Parla della sopraffazione, è un’immagine digitale fatta materia. Il tema chiave è sicuramente la manipolazione universale che resisterà anche ai nostri corpi. Alla fine c’è un esperimento comunicativo molto interessante che non raccontiamo poiché è una sorpresa. È bene che le persone si preparino a ciò e non ad una storia".

Il vostro non è un teatro classico ma un teatro di montaggio. Potete spiegarci questa definizione?

"Il nostro è un teatro di montaggio perché le sequenze vengono montate come se fosse un film, noi facciamo ritmo, musica, facciamo più cinema che teatro. Lo spazio si integra dando forma a figure antropomorfe".

Lo spettacolo andrà in scena al cineatro di Civitanova Marche, che cosa la lega a questo territorio?

"Lo spettacolo che andrà in scena oggi sarà tra l’altro tutto esaurito. Noi siamo adottivi nelle Marche, perché abbiamo iniziato a lavorare con il Teatro Stabile, in questa regione, tanti anni fa, quindi siamo molto legati a questo territorio e sempre presenti, grazie all’Amat (Associazione marchigiana attività teatrali) riusciamo a venire spesso".

Lisa Grelloni