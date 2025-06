Frontale alla Cimarella: in due all’ospedale

Scontro frontale tra due auto, in due finiscono all’ospedale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri in contrada Cimarella, lungo la strada che conduce a Montecassiano. Per cause che sono in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto non solo alle operazioni di soccorso insieme al personale medico ma anche alla messa in sicurezza dei veicoli. Due le persone che sono state caricate a bordo dell’ambulanza e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata: le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.