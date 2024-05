Furgone contro moto. Grave centauro 60enne

Scontro in centro a ridosso di un incrocio tra un furgoncino e una scooter, il centauro ha la peggio, resta gravemente ferito perché nell’impatto resta recisa l’arteria femorale e viene trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 12.30 lungo via Cecchetti. Alla guida del furgone Fiat Doblò un ultra novantenne che stava per imboccare via San Marone, la strada che conduce alla chiesa, ma in quel momento in direzione delle rotatoria arriva uno Yamaha T Max, in sella al quale viaggiava un 60enn, R. C., civitanovese. Sulla base dei primi rilievi la causa dell’incidente sarebbe riconducibile a un mancato rispetto della precedenza. Il centauro ha riportato lesioni molto gravi. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.