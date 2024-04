Furto in casa in pieno giorno: i ladri scappano con oro e gioielli

Sono tornati alla carica i topi d’appartamento, che stavolta hanno colpito a Potenza Picena. Ad agire è stata una coppia di ladri che ha preso di mira una casa fuori dal centro storico, riuscendo a portar via oro e preziosi per circa 5-6mila euro. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Intorno alle 11.30 due individui, a bordo di un’auto, si sono diretti in via XXV Aprile, finché uno dei due malfattori è sceso. A quel punto è riuscito a entrare nell’abitazione, che in quel momento era vuota. Così, senza troppi problemi, ha fatto il giro delle stanze per poi andare nella camera da letto, arraffando lì collanine e oro. Quindi il balordo è uscito dall’appartamento risalendo velocemente in macchina, dove ad attenderlo c’era il complice, e fuggendo a tutto gas. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario di casa al suo rientro, verso le 14. Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri, che indagano sul fatto. A quanto pare ci sarebbe qualcuno che avrebbe visto i ladri all’opera. A raccontare la disavventura è stato lo stesso derubato su Facebook: "Alle ore 11.30 circa dei ladri sono riusciti a entrarmi in casa in via XXV Aprile 6 a Potenza Picena, rubando oggetti di valore".