Gattafoni: "Una località nemica dei camperisti"

"Le multe ai camper parcheggiati in piazza Abba? Da parte del Comune di Civitanova è ormai una lotta serrata contro chi sceglie di non sostare nell’area camper della zona commerciale e questo a mio avviso si spiega con il fatto che si sono resi conto di avere fatto una sciocchezza". Gabriele Gattafoni, storico presidente del Camping Club di Civitanova, dice la sua sull’ordinanza emessa per vietare la sosta a tutti i veicoli, auto escluse, in piazza Abba, lo spazio antistante il monumento alla Cavalleria. Su quell’area diversi camperisti avevano l’abitudine di parcheggiare, ma da giovedì scorso è entrato in vigore il divieto e da domenica sono scattate le multe.

"Civitanova - prosegue Gattafoni - sta diventando una città nemica dei camperisti altrimenti non si spiegano queste iniziative. Quei camper non davano fastidio a nessuno eppure sono arrivate le multe, ma questo modo di agire non servirà a far decollare l’area camper della zona commerciale. Lo dissi un anno fa che era un errore quella collocazione e che sarebbe rimasta vuota e considerando quello che è costata e le spese di gestione e manutenzione direi che andrebbe fatta una seria riflessione". Gattafoni fa riferimento allo spazio realizzato dal Comune, al costo di 130.000 euro, a ridosso all casello della A14 e che si presenta sempre deserto perché i camperisti non lo usano. Adesso che è arrivato il provvedimento di vietare la nota in una della aree, piazza Abba, che era frequentata dai proprietari dei caravan per la sosta, e mai per campeggiare - attività vietata fuori dagli spazi appositamente dedicati - Gattafoni alza bandiera bianca. "Non abbiamo - ribadisce - intenzione di contestare l’ordinanza. Cittadini e camperisti giudicheranno da soli questo tipo di scelte del Comune, che non condividiamo ma lasciamo che la giunta continui a comportarsi in questo modo, per noi incomprensibile anche perché penalizzante per un settore come quello del turismo dei camperisti. Credo che anche i vigili urbani ne siano consapevoli, ma siccome questa è la politica dell’amministrazione comunale nessuno si stupisce più".

Lorena Cellini