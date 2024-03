Sequestrati in un’abitazione, undici gatti in cerca di affidamento

Macerata, 8 marzo 2024 – Mentre la Giustizia fa il suo corso l’Oipa Macerata cerca affidi temporanei per garantire una vita migliore a 11 gatti. Si fa riferimento alla vicenda dei 14 felini sequestrati nell’estate 2022 in un’abitazione in zona piazza Pizzarello.

Dove sono attualmente questi animali?

"Sono ospitati - spiega Laura Raccosta coordinatrice del nucleo guardie zoofile e delegata OIPA di Macerata - al canile comunale ’gli amici del cane’ di Macerata, in una struttura che ultimamente è stata migliorata ma che, ovviamente, malgrado il lavoro dei volontari, non può sostituire una casa e una famiglia".

Quanti sono?

"Erano 14 gatti, di cui 11 sequestrati da noi e 3 dalla Polizia locale. Di questi uno è deceduto e 2 sono stati affidati, il primo a una famiglia di Recanati e il secondo a una volontaria animalista di a Monte San Giusto".

I rimanenti?

"Aspettano di poter fare una vita migliore. Essendo sottoposti a sequestro, abbiamo chiesto al pm l’autorizzazione agli affidi, autorizzazione che è stata concessa".

Quando inizierà il processo?

"La prima udienza si terrà il 13 marzo e noi, tra l’altro, ci auguriamo la confisca degli animali per poterli rendere adottabili a tutti gli effetti. Quello che stiamo cercando di fare, appunto, è l’affido a privati e famiglie che li vogliano accogliere; ciò migliorerebbe senz’altro la qualità della loro vita".

Quanti hanno bisogno di cure specifiche?

"Ci sono 2 gatti con problemi alle vie urinarie, una gatta che fa una dieta specifica precauzionale e altri che hanno bisogno di qualche attenzione. Diciamo però che la metà di loro non presenta nessuna problematica. L’unico accorgimento da adottare è quello di non farli uscire di casa, in quanto nell’ipotesi che il giudice decida per il dissequestro, questi animali dovrebbero essere restituiti".

Il fatto che questi gatti potrebbero non rimanere per sempre con chi se ne prenderà cura può essere un limite?

"Francamente mi aspettavo alcune remore, ma non è così. Nel senso che chi è interessato conosce già la storia di questi animali e, di fatto, accetta di poterli ospitare anche temporaneamente".

Un consiglio sempre valido?

"Per sintetizzare direi una sola parola: responsabilità".

Una raccomandazione generica e utile?

"Evitare quello che ritengo - conclude Laura Raccosta - essere un dramma comune: incontrare un gatto, socievole e in salute, e pensare immediatamente che sia da salvare portandolo via dal quel luogo e, magari, a casa propria".