Geonight a Recanati, appuntamenti nei luoghi dell’Infinito

Saranno i luoghi dell’Infinito i protagonisti oggi di GeoNight 2025, la notte internazionale della geografia, prestigiosa iniziativa organizzata dalla sezione Marche dell’Associazione italiana insegnanti di geografia in collaborazione con l’amministrazione comunale di Recanati, l’Università di Macerata e il Fai – Orto sul Colle dell’Infinito.

"Si tratta di un momento di conoscenza e riflessione sui luoghi leopardiani dell’anima, della scienza e quelli della geografia" spiega l’assessore alla cultura Ettore Pelati. La giornata è suddivisa in due momenti: alle 16.30 visita guidata all’Orto sul Colle dell’Infinito e nei luoghi simbolo dell’Infinito. Quindi alle 18, nella sala giunta del palazzo comunale, è previsto il dibattito scientifico dal titolo: "La geografia e i luoghi dell’Infinito. Traiettorie di sviluppo turistico e territoriale". Al tavolo prenderanno parte l’assessore all’ambiente e urbanistica Maurizio Paoletti, per illustrare lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri del Piano particolareggiato Colle dell’Infinito", il professor Carlo Pongetti (Università di Macerata), presidente Aiig - sez. Marche e il Professor Lorenzo Bagnoli (Università di Milano-Bicocca). A moderare il dibattito sarà il professor Simone Betti, direttore del dipartimento di scienze della formazione, beni culturali e turismo dell’Università di Macerata. "Ringrazio la segreteria organizzativa e gli uffici del Comune che hanno reso possibile la realizzazione di questo appuntamento che valorizza i molteplici aspetti della cultura – tiene a fare l’assessore Pelati –. Questo è un chiaro segnale di come l’amministrazione comunale, sotto la guida lungimirante del sindaco Pepa, trovi nel dialogo con il mondo della ricerca accademica, e non solo, un fattore fondamentale per orientare la propria azione sul territorio".