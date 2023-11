Giorgia Rosetti è stata eletta sindaco baby

Giorgia Rosetti, alunna della classe prima A della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli diretto da Emanuela Tarascio, è la nuova sindaca dei ragazzi. Succede a Vanessa David, prima sindaca dei ragazzi decaduta dal proprio mandato, come da regolamento, al termine dello scorso anno scolastico. Giorgia Rosetti ha fatto parte di una delle tre liste (la numero 1: "La Cingoli migliore") complessivamente di 24 componenti, presentate per il rinnovo dell’assise municipale dei ragazzi, effettuata lunedì scorso, con l’intervento del sindaco Michele Vittori e dell’assessora Martina Coppari. Il consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), in carica per un biennio, è formato da 21 alunni: 12 della secondaria di primo grado, fra cui il sindaco, 9 delle Primarie del territorio cingolano (4 esponenti del capoluogo, 3 di Villa Strada, 2 di Grottaccia). Nella prossima convocazione del Ccr si terrà la proclamazione ufficiale degli eletti. Giorgia Rosetti nella precedente tornata è stata assessora con deleghe al patrimonio e alla legalità, proponendo anche l’iniziativa riguardante l’apporto delle "Miniguide" a disposizione dei gruppi nelle iniziative turistiche. "E’ un vero piacere – ha dichiarato Vittori – condividere con i ragazzi questo progetto che mi sta particolarmente a cuore, e vedere con quanto entusiasmo partecipino collaborando intensamente".

Gianfilippo Centanni