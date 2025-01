Giornata della Memoria. La Shoah in un podcast realizzato dagli studenti

"Eravamo due numeri". Questo il titolo del podcast in quattro puntate realizzato dalla classe 5 E dell’Istituto di istruzione superiore Matteo Ricci di Macerata per ripercorrere la drammatica esperienza della Shoah. Scritto da Gianluca Minocchi, con le voci narranti di Irene Sdrubolini e Riccardo Cotechini, sviluppa un percorso intenso e toccante con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sulle conseguenze della disumanizzazione. Il "viaggio" è già iniziato venerdì e si concluderà – non a caso - domani, Giornata della Memoria: ogni giorno, dal 24 al 27 gennaio sul sito della scuola (https://www.iismatteoricci.edu.it/) viene pubblicata una puntata affinché sia gli studenti che l’intera comunità maceratese possano partecipare a questa iniziativa che unisce memoria storica e innovazione didattica. Un modo davvero originale per mantenere viva la memoria di uno dei momenti più bui del Novecento, come monito contro ogni discriminazione e contro ogni violenza.

"In realtà – spiega Gianluca Minocchi – il testo è nato da un sogno, in particolare da un’immagine che mi era rimasta particolarmente impressa. Da quel momento ho sentito il bisogno di ricostruire l’antefatto dell’episodio che avevo sognato e di ritrovare la storia che stava dietro a quella visione". "Insieme con la classe – sottolinea il professor Paolo Giordani – abbiamo deciso di trasformare la storia di Gianluca in un podcast, affinché la sua forza evocativa e il valore della memoria potessero raggiungere un pubblico più ampio. L’intensità del racconto e la profondità delle emozioni trasmesse meritavano di essere condivise in una forma che ne amplificasse l’impatto e la risonanza". Le puntate, costruite con cura e prodotte dall’intera classe, affrontano temi fondamentali legati al dramma della Shoah, come le privazioni, la perdita di identità e la resilienza umana. L’audio, registrato da Massimiliano Peppoloni, docente dell’Istituto e fonico professionista, è stato corredato da immagini create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per arricchire ulteriormente la narrazione.

Orgogliosa di questo lavoro Rita Emiliozzi, dirigente scolastica dell’Istituto Matteo Ricci. "L’iniziativa messa in campo dai nostri studenti – afferma – è un esempio di come nella nostra scuola ci si impegni quotidianamente per fare in modo che la didattica possa superare i confini dell’aula e diventare strumento di educazione civica e costruzione del pensiero critico. Le ragazze e i ragazzi, insieme ai docenti che li hanno supportati, con questo progetto evidenziano l’importanza di non dimenticare e di continuare a raccontare quanto accaduto per costruire un mondo migliore: un messaggio forte e sentito erga omnes. Invito tutti ad ascoltare il podcast per condividere questo importante contributo alla memoria collettiva".