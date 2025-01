Gli orrori della guerra in una mostra. Oggi l’inaugurazione agli Antichi Forni

Oggi alle 17.30 nella Galleria degli Antichi Forni sarà inaugurata la mostra "La guerra addosso. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti", promossa dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Macerata, dall’Istituto Storico di Macerata, dal Centro Studi "Carlo Balelli", con il patrocinio del Comune di Macerata. La mostra – curata dal prof. Costantino Di Sante dell’Università del Molise e dallo storico Ludovico Testa – rimarrà aperta fino al 20 gennaio con il seguente orario: mattino 10-13, pomeriggio 16-19. All’inaugurazione saranno presenti i curatori. La mostra si avvale di materiale fotografico e documentario sulla Grande Guerra, nonché delle fonti d’archivio custodite presso enti e organizzazioni, tra le quali la Croce Rossa Italiana, l’Ospedale San Lazzaro di Reggio Emilia, l’Istituto Ortopedico Rizzoli. La mostra intende fornire un quadro generale sull’impatto traumatico del conflitto e focalizzare l’attenzione sulle tracce lasciate dalla guerra nel corpo e nella mente di decine di migliaia di soldati. È l’occasione per riflettere e pensare ai conflitti in corso e ribadire ancora una volta come la guerra sia solo orrore.