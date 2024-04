Grandine e neve: torna il freddo

Una forte ondata di maltempo ha colpito ieri pomeriggio diversi comuni del maceratese dopo le temperature decisamente elevate per la stagione registrate nei giorni scorsi. E a Bolognola e Frontignano sono caduti anche diversi fiocchi di neve tanto da far pensare alla riapertura degli impianti sciistici. La zona più colpita è stata quella di Caldarola dove ieri si è abbattuta una violenta grandinata tanto che ad un certo punto nel pomeriggio anche la superstrada è rimasta ricoperta da un manto bianco mettendo in difficoltà gli automobilisti che si trovavano a passare in quel momento. Per fortuna non si sono registrati danni.