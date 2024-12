Grosso tronco cade sulla via della chiesa

Nelle ultime 24 ore, Recanati è stata colpita da forti raffiche di vento che hanno causato numerosi disagi. Circa una decina gli alberi abbattuti creando non pochi ostacoli alla viabilità che è stata fortemente rallentata. Per fortuna non si registrano feriti.

Uno degli episodi più critici ha riguardato la chiusura di un tratto della circonvallazione in via Cesare Battisti dove l’impalcatura di un cantiere edile, per la messa a norma di palazzo Carancini, ha mostrato segni di instabilità rischiando il crollo. Le autorità attendono una diminuzione dell’intensità del vento per consentire agli operai di mettere in sicurezza la struttura.

Durante la scorsa notte in via Castelnuovo un grosso tronco è caduto lungo la salita che conduce alla chiesa, mentre in via Nazario Sauro, vicino all’incrocio per il quartiere Fonti San Lorenzo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un altro albero pericolante.

Un incidente ha coinvolto una residente recanatese la cui auto è stata colpita da un albero caduto vicino alla rotonda Zandri, in direzione dell’Itis. Fortunatamente non si segnalano feriti.

L’amministrazione ha consigliato ai cittadini di uscire di casa solo per necessità e di guidare con prudenza, vista la situazione. Dalla notte scorsa, i mezzi di soccorso sono operativi, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, coinvolgendo Protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale.

Asterio Tubaldi