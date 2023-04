Gruppo sportivo Fontespina, nuovi gilet

Nuove giubbe gialle con i loghi cittadini per il gruppo sportivo Fontespina. Il Comune, tramite l’assessorato alla cultura, ha deciso di finanziare la spesa delle divise che saranno utilizzate dai volontari del medesimo gruppo quando saranno chiamati a presidiare gli incroci in occasione di gare ciclistiche patrocinate dallo stesso ente. Sui nuovi gilet salvavita compariranno anche i loghi della Città di Civitanova e dell’assessorato al Turismo: tutto ciò per una spesa di 439 euro circa. "In considerazione dei tanti eventi organizzati e patrocinati nei settori della cultura, del turismo e dello sport – ha spiegato l’assessore al Turismo Manola Gironacci – l’amministrazione ha accolto la richiesta del gruppo sportivo Fontespina di avere un contributo economico a copertura delle spese necessarie per l’acquisto di quindici giubbini smanicati. Sui gilet saranno stampati sia il logo del sodalizio che quello dell’assessorato al Turismo".