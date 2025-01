Guano dei piccioni e degrado, scatta l’ordinanza

Il sindaco di Urbisaglia Riccardo Natalini ha emesso un’ordinanza contro la diffusione e la proliferazione dei piccioni sul territorio comunale. "Questa iniziativa mira a contrastare il fenomeno dell’accumulo di guano e dei disagi che questi uccelli provocano in diverse aree urbane, preservando la sicurezza e il decoro della nostra comunità – spiega l’amministrazione -. L’ordinanza prevede misure specifiche per la gestione della popolazione di piccioni e il mantenimento del territorio libero da fenomeni di degrado. Le principali disposizioni includono: divieto di alimentazione dei piccioni in tutte le aree pubbliche e private; interventi di dissuasione e controllo della proliferazione; obbligo per i proprietari di edifici di adottare misure di prevenzione per evitare la nidificazione nei loro spazi. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare rispettando le disposizioni stabilite, contribuendo a mantenere Urbisaglia un luogo pulito e sicuro per tutti".

Per informazioni si può contattare l’ufficio della Polizia municipale allo 0733.512607. Di recente il Comune si è dotato anche di una spazzatrice elettrica per la pulizia delle piazze e delle vie del centro storico; oltre a spazzole, aspiratore e getto d’acqua è anche equipaggiata con una lancia supplementare per interventi specifici, come la pulizia del guano dei piccioni.