Halley Thunder: bella esperienza nelle Final Eight

La Thunder Basket Matelica archivia la sua prima esperienza alla "Final eight" di Coppa Italia di serie A2 e torna a concentrarsi sul campionato. "Adesso avremo un paio di giorni di sosta, in cui le ragazze dovranno smaltire il carico di questi giorni in Abruzzo – dice il coach Domenico Sorgentone – e poi riprenderemo il lavoro in palestra pensando al prossimo avversario (il Ponzano in trasferta, sabato 16 marzo, alle ore 20; ndr) con l’obiettivo di ripartire bene, forti della consapevolezza di quella che è stata la nostra prestazione contro il San Giovanni Valdarno". C’è soddisfazione nelle parole del tecnico della Halley Thunder, arrivata in Coppa fra le prime quattro dell’A2 nazionale. La società ringrazia "tutte le giocatrici, lo staff tecnico e i collaboratori per l’impegno profuso; i sostenitori che sono venuti a incitare la squadra a Roseto; i rappresentanti istituzionali del Comune, nelle persone del vicesindaco Cingolani e dell’assessore Falzetti; il main sponsor Halley Informatica". Intanto ieri Udine ha vinto la Coppa Italia battendo Derthona dopo due supplementari (95-98).