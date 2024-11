Homeless Fest al teatro Don Bosco, la vittoria agli Shy Fellaz

Si è conclusa con la vittoria degli Shy Fellaz, la 18esima edizione dell’Homeless Fest, tenutasi sabato e domenica scorsi al teatro Don Bosco di Macerata. Il contest, dedicato alla musica originale e indipendente ha visto trionfare la giovane band maceratese/fermana che con il suo blues psichedelico ha saputo conquistare giudici e pubblico. La giuria composta dal cantautore Colombre, Cesare Petulicchio della band Bud Spencer Blues Explosion, Gianluca Polverari (giornalista, direttore artistico di Radio Città Aperta di Roma e speaker di Rai Radio Live) e Matteo Cioci a rappresentare da 18 anni l’associazione, insieme al voto del pubblico hanno inoltre decretato i Tommus_sk8 al secondo posto e il rapper MaskOnOff in terza posizione. A concludere la finale anche i Lulù Massa e la band Røv, che hanno comunque riscontrato il giudizio positivo. I cinque finalisti sono frutto di un percorso che ha visto nelle selezioni di Montecosaro, Montelupone e Pollenza, esibirsi gruppi provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Il vincitore avrà la possibilità di registrare presso l’Homeless Factory, lo studio di registrazione e produzione dell’associazione, otto brani e di vedersi promuovere un proprio brano ed un proprio videoclip, da un ufficio stampa di settore. Cinque brani per i Tommus_sk8 e 2 per MaskOnOff.