I 70 anni del liceo classico Filelfo in una serata di ricordi e aneddoti

Abbracci, ricordi e commozione per intere generazioni che hanno vissuto e intrecciato la loro storia con quella del Liceo Classico Filelfo di Tolentino. Le celebrazioni per i 70 anni della scuola sono state organizzate dall’associazione Filefiani (con il presidente Carlo Conti e il vice Andrea Mosca) insieme al Comitato organizzatore del Liceo (costituito da Laila Boldorini, Marcella Borgiani e Claudia Canestrini). Oltre 370 gli ex studenti che hanno partecipato. La prima parte si è svolta al Politeama (condotta dall’ex studente Carlo Cartuccia e dalla coordinatrice del Classico Claudia Canestrini), mentre la seconda al ristorante Chiaroscuro di Belforte, dove a spegnere le candeline per il 70esimo compleanno della loro scuola sono state tre ex studentesse, oggi con l’argento tra i capelli, tra le prime a diplomarsi al Filelfo. A fare gli onori di casa, il sindaco Mauro Sclavi e il dirigente scolastico Donato Romano. A sottolineare quanto gli anni di liceo siano stati preziosi, anche la dirigente reggente dell’Ambito territoriale di Macerata, la Filelfiana Alessandra Belloni, che ha portato il saluto della direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico; affidato allo storico ed ex docente del Classico, Enzo Calcaterra, l’excursus sulla genesi del liceo tolentinate, che ha anche ricordato due figure che hanno contribuito fattivamente alla crescita della scuola, la storica segretaria Giovanna Corbelli e il tecnico Mario Grespini. E ancora, sul palco sono intervenuti, tra gli altri, il sociologo Alberto Pellegrino, uno dei primi diplomati del 1954, il pianista Tommaso Foresi e altri ex studenti nelle vesti di attori. Vera e propria ovazione in sala per l’ex docente Maria Luisa Bocci.