I cantieri in arrivo in piazza della Libertà

"Questo è l’ultimo Natale senza cantieri in piazza della Libertà, a Tolentino. Nel 2025 inizieranno due opere importanti: palazzo Sangallo e il palazzo comunale". L’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti fa il punto sul primo progetto, che dovrebbe iniziare nella prima metà dell’anno. "Gli interventi previsti per palazzo Sangallo includono il rifacimento della copertura dell’edificio, i lavori per la riparazione dei danni causati dal terremoto, opere architettoniche e pittoriche connesse al restauro. Sarà demolita la sala Nerpiti con il ripristino del cortile esterno. Poi sarà restaurata la facciata esterna. Ora siamo nella fase della progettazione. Tuttavia il percorso verso la riqualificazione di palazzo Sangallo prosegue con determinazione per garantire il recupero e la valorizzazione del patrimonio danneggiato dal sisma. Il progetto, finanziato con due milioni e 630.302 euro con i fondi della ricostruzione, rientra nel programma straordinario di rigenerazione urbana post-sisma". Non è stata stabilita ancora la data di avvio lavori, ma dovrebbero iniziare nella prima metà dell’anno e avere una durata di due-tre anni, considerando le proroghe.

Per il palazzo comunale invece, in estate il commissario straordinario Guido Castelli aveva incrementato il contributo per il restauro e il ripristino: un aumento di 2,5 milioni per 8,7 milioni complessivi. L’adeguamento delle risorse era dovuto principalmente all’aumento dei prezzi. L’anno prossimo ci sarà anche l’impalcatura del municipio in piazza della Libertà. "Mi appello alla pazienza dei cittadini, che per un po’ vedranno una piazza diversa; è un momento particolare per la città, tra i cantieri post-sisma, ma poi avremo una Tolentino più bella e più sicura" ha aggiunto l’assessore Giombetti. Procedono i lavori anche a San Nicola, consegnati lo scorso aprile. E dovrebbero essere conclusi, salvo imprevisti, entro il 2026.

Lucia Gentili