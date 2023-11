I carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis: "Tutelare i diritti, a cominciare dalla libertà"

Ieri alle 10.30, nella chiesa di San Giorgio, si è celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. Alla messa, celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi, hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Candido, il prefetto Isabella Fusiello, il procuratore Giovanni Narbone, il questore Luigi Silipo, il comandante della Guardia di finanza, colonnello Ferdinando Falco, il comandante del Gruppo carabinieri forestali, tenente colonnello Daniele Arcioni, il comandante del Reparto carabinieri Parco dei Sibillini, tenente colonnello Silvano Sampaolesi, il generale di brigata in congedo Marco Di Stefano, il sindaco Sandro Parcaroli, il comandante della polizia locale Danilo Doria, il tenente di vascello Chiara Boncompagni, comandante dell’Ufficio marittimo di Civitanova, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Mauro Caprarelli, la presidentessa del comitato provinciale della Cri Rosaria Del Balzo Ruiti, e molti cittadini. Alla cerimonia ha anche partecipato una rappresentanza dei carabinieri del comando provinciale, alcuni familiari e soci dell’Associazione nazionale carabinieri e delle associazioni d’arma. Il vescovo Marconi, durante l’omelia, ha rivolto espressioni di gratitudine per l’impegno profuso nell’espletamento dei quotidiani compiti istituzionali da parte dell’Arma dei carabinieri. Ha richiamato poi il triste fenomeno della violenza di genere, sottolineando il concetto che le libertà, i desideri, i diritti di ciascun individuo non sono illimitati, ma finiscono dove cominciano le libertà, i diritti delle altre persone. Il vescovo ha anche evidenziato che il nome della Virgo Fidelis è stato scelto per mettere in evidenza la fedeltà della Madre celeste, santa patrona dell’Arma, ai valori della giustizia, della generosità, dell’impegno, concetti che costituiscono parte integrante della storia e delle tradizioni dell’Arma.

Ieri si è celebrata anche la Giornata dell’orfano, dedicata agli orfani dei caduti, e l’82° anniversario della battaglia di Culqualber, una delle ultime e più cruente battaglie in Africa.

p. p.