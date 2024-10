I fondi per il cratere. Aiuti ed esenzioni, arrivano le proroghe

"Legge di bilancio 2025: confermate, prorogate e rafforzate le misure per i territori colpiti dal sisma 2016". A dare l’annuncio è il commissario straordinario Guido Castelli (foto). Innanzitutto sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza e la gestione commissariale straordinaria. Sono state appostate nuove risorse, 92 milioni di euro, per assicurare per tutto il prossimo anno il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (l’ex Cas). I sindaci possono tirare un sospiro di sollievo: la sospensione dei mutui per i Comuni del cratere viene confermata anche per il 2025. Previsto infatti "il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma senza applicazioni di sanzioni e interessi". Oltre alla "copertura finanziaria in favore dei Comuni per compensare le minori entrate e i maggiori costi per il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tari)".

Vengono prorogati al 31 dicembre 2025 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio agli Usr Uffici speciali per la ricostruzione e in gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma. Nuovi fondi anche per l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche della struttura commissariale (un milione di euro in più nel corso del 2025). E sono incrementate di 4,3 milioni complessivi le risorse per gli interventi Pnc Piano nazionale complementare entro il 31 dicembre 2025. Tra le misure a favore dei cittadini, la sospensione del pagamento di mutui, finanziamenti delle attività economiche produttive e mutui prima casa, inagibile o distrutta; la copertura finanziaria per il pagamento di interessi a carico dei privati che optano per la sospensione dei mutui. Per tutto il prossimo anno non saranno dovuti l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il fondo per il ristoro ai Comuni è incrementato di 5 milioni per il 2025. Viene prorogata l’esenzione per le utenze di energia elettrica, acqua e gas localizzate in zona rossa. Prorogata anche l’agevolazione di natura tariffaria sulle bollette di energia elettrica, acqua e gas. E l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro, per istanze, contratti e documenti presentati alla pubblica amministrazione. E ancora, esenzione dal pagamento dell’imposta Imu per i fabbricati fino alla loro completa ricostruzione o agibilità, ed esclusione dall’Isee per immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati inagibili dopo il sisma.