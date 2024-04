I racconti sul porto in un libro

"Sale il mare, vita e storie dal porto alla città alta": presentazione del libro di racconti del porto di Civitanova al Caffè del Teatro Cerolini a Civitanova Alta. L’appuntamento è per giovedì, a partire dalle 18. Nello storico locale di piazza della Libertà, nella città alta, verrà presentato "Racconti del porto di Civitanova" il nuovo libro di Ubaldo Sagripanti, un’opera che intreccia storie di mare, marinai e luoghi caratteristici della città. Quindici capitoli che mescolano autobiografia e finzione, celebrando l’identità e la memoria collettiva di Civitanova. L’evento è a cura di Nisroch Edizioni in collaborazione con Caffè del Teatro Cerolini. Interverranno Mauro Garbuglia, presidente E’ di Marca, Alvise Manni, presidente del Centro Studi Civitanovesi, Angelo Luciani, Ubaldo Sagripanti e Veronica Petrelli. Quello di giovedì non è che uno dei tanti appuntamenti culturali che vedono la partecipazione del Centro Studi Civitanovesi.