I ragazzi della 3ªC del Classico. Reunion a trent’anni dal diploma

Si è riunita domenica – a (quasi) trent’anni dal diploma – la classe 3ªC del liceo classico "Giacomo Leopardi" di Macerata. Tra ricordi, risate, abbracci e anche qualche sincera lacrima di commozione, gli alunni che hanno frequentato la scuola del capoluogo tra il 1991 e il 1995 hanno trascorso una piacevole domenica al ristorante "Le Case" di Macerata. I presenti nella foto, da destra a sinistra e dall’alto in basso: Lorenzo Cecconi, Giuseppina Orlandi, Francesca Celi, Anna Leo, Silvia Alessandrini Calisti, Leonardo Rinaldesi, Alessandro Angeletti, Alessandro Mercuri, Luca Pioli, Federica Pintus, Francesca Accorsi e Monica Salvucci. Si è trattato di un’occasione speciale per tutti i presenti, alcuni dei quali non si erano più rivisti dai giorni degli esami di maturità, nell’estate del 1995.

re. ma.