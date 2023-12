I Salesiani festeggiano un secolo di vita

Una bellissima mattinata per festeggiare tutti insieme, giovani e meno giovani, i cento anni dall’arrivo dei salesiani a Porto Recanati. E’ stata questa la ricorrenza andata in scena ieri nell’oratorio Don Bosco, molto sentita e organizzata dai tre gruppi locali dei Salesiani cooperatori, degli Ex-allievi di Don Bosco e del Gruppo missionario. A partecipare diversi portorecanatesi di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Tra questi, c’erano i ragazzi del gruppo scout "Porto Recanati 1", così come il sindaco Andrea Michelini, l’assessore Stefania Stimilli e la consigliera comunale Maria Teresa Zaccari. Non solo, all’oratorio c’è stato spazio pure per un ospite davvero speciale, ossia don Agostino Pieretti, per lungo tempo parroco e direttore dell’oratorio, dal 1997 al 2006. Il tutto si è aperto con la distribuzione delle tradizionali ‘Pagnottine’, offerte ai lupetti e alla coccinelle, che hanno divorato panini e pizzette. "San Giovanni Bosco usava offrire un panino al salame per convincere i giovani ad andare a messa", ha ricordato Guido Scalabroni, presidente degli Ex-allievi di Don Bosco. "Una bella tradizione che si faceva ai miei tempi e che ancora continua", ha aggiunto don Pieretti. Subito dopo, tutti in cerchio in mezzo al campo da basket dove si sono susseguite letture per ricordare la figura di Don Bosco e la nascita dell’oratorio di Porto Recanati. Quindi la celebrazione in chiesa con la santa massa e infine il pranzo all’hotel Mondial, per brindare a una giornata davvero storica e importante.