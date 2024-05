Artigiani a lezione di web. Il workshop targato Cna

"La libertà di creare siti web straordinari e non solo". Questo il tema del workshop gratuito organizzato dalla Cna di Macerata e Fermo, insieme a Web Italy, in programma domani alle 17 all’hotel Horizon di Montegranaro. Massimiliano Moriconi, direttore Cna Macerata, porterà il saluto in rappresentanza degli artigiani: "La comunicazione digitale – evidenzia – ha preso il sopravvento su quella tradizionale, un passaggio storico che comporta anche per le piccole imprese la necessità di ripensare le strategie di marketing. Invitiamo tutti i nostri associati a sfruttare al meglio questa opportunità". Aggiunge Emiliano Tomassini, presidente della Cna di Fermo: "Il nostro compito è fornire alle imprese tutti gli strumenti per essere competitive e potenziare la propria attività". Diego Vismara, titolare di Web Italy, sottolinea come il progetto sia stato pensato proprio per le piccole imprese, che spesso non hanno esperti informatici in organico: "La piattaforma che proponiamo è totalmente italiana ed è una valida alternativa ai programmi più in uso. Nel workshop la presenteremo al pubblico e illustreremo come realizzare un sito e-commerce, un’applicazione mobile, dei videocorsi o un blog". L’ingresso è libero previa registrazione su www.mc.cna.it.