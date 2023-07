I trent’anni rock del gruppo Mothra La band aprirà il concerto di Canali

di Andrea Scoppa

Lunga vita al rock e lunga vita ai Mothra. La band maceratese da qualche settimana sta festeggiando il trentennale di attività e per l’importante ricorrenza ha realizzato un nuovo album, il quarto in totale. In occasione della manifestazione "Heroes-storie di rinascita" a Macerata, è stato svelato il singolo "Il caso" e domani il gruppo presenterà l’ultimo disco alla Festa della birra a San Claudio di Corridonia, tradizionale e gettonato ritrovo che si tiene proprio di fronte l’Abbazia. L’album (in vinile) si intitola "Nuvole nere", ancora una volta auto-prodotto ed è composto da 7 brani inediti per una sorta di ritorno al futuro a livello musicale. Tre "giovanotti" di Petriolo, due di Corridonia, Mirko Montecchia alla voce, Samuele Marini e Michele Spalletti alle chitarre, Samuele Spalletti bassista e Umberto Miliozzi alla batteria: questi i componenti di una band dal repertorio post rock che probabilmente rappresenta la realtà più longeva nel territorio. E che vanta esperienze di altissimo livello, nel 2002 vinse la tappa marchigiana del Tim Tour, è stata scelta per aprire i concerti ad esempio dei Negrita e dei Negramaro e in rete circola ancor il video di quando andò in tv a Videomusic. Come detto domani sera suoneranno a San Claudio e se esibirsi "in casa" rappresenta sempre un’emozione particolare, stavolta lo sarà di più. Non solo per i 30 anni, ma perché i Mothra apriranno il concerto di Giorgio Canali, noto chitarrista dei CccpCsi. "Sarà davvero un momento speciale – dicono i Mothra – perchè ci siamo sempre ispirati a questi gruppi (Cccp divenuti Csi nel 1992) e in passato abbiamo fatto un omaggio a loro. Siamo felici di poter condividere con Canali il palco e appunto festeggiare il trentennale del gruppo in questo modo. Per la precisione noi abbiamo iniziato 32 anni fa e da quindici i componenti sono sempre rimasti gli stessi. Molti dicono che abbiamo compiuto un miracolo perché le band rock si sfasciano sempre. Forse oltre alla passione, siamo rimasti insieme perché non siamo mai scesi a compromessi musicali ed abbiamo sempre fatto quello che volevamo".