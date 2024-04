Il baby violinista. Burriesci in concerto

Questa sera, alle 21, la gran sala Cesanelli dello Sferisterio sarà il palcoscenico del secondo appuntamento con i giovani talenti. "Appassionata" ospiterà il violinista Manuel Burriesci. Classe 2007, Burriesci nel 2022 dopo aver ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi, ha ottenuto l’ambito ingresso all’Accademia Stauffer di Cremona, nella classe del maestro Salvatore Accardo, una delle figure più autorevoli nel mondo del violino. Il giovane violinista nel 2023 ha vinto il secondo premio (primo non assegnato) al XXX Concorso Violinistico Internazionale "Postacchini" di Fermo nella categoria C, aggiudicandosi anche il Premio speciale per la migliore esecuzione dei capricci di Paganini da parte di un musicista italiano. I biglietti sono disponibili alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini.