Il big match parla in lingua Civitanovese. I rossoblù guadagnano tre punti e il primato

civitanovese

2

montefano

0

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Franco (47’st Cosignani), Passalacqua, De Vito, Pasqualini; Visciano, Domizi; Buonavoglia (45’st Bagnolo), Strupsceki (28’st Brunet), Becker (36’st Ruggeri); Spagna (45’st Ercoli). A disp. Cannella, Candia, Giordani, Verini. All. Alfonsi.

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Calamita, Pjetri (30’st Papa), Monaco, G. De Luca (36’st Stampella); Sindic, Alla, Di Matteo; Palmucci (15’st Orlietti), Bonacci (36’st E. De Luca), Dell’Aquila (1’st Latini). A disp. Bentivogli, Cingolani, Toro, Guzzini. All. Mariani.

Arbitro: Palmisano di Saronno.

Reti: 25’st Strupsceki, 38’st Buonavoglia.

Note: quasi 4000, ammoniti De Vito Brunet, Franco e i tecnici Alfonsi e Mariani, il team menager Cerolini. Ang. 14-1, rec. 3’pt e 8’st.

I raggi del sole irradiano una giornata perfetta per la Civitanovese che al Polisportivo schianta l’ex capolista Montefano, tornando in vetta alla classifica e sognando la serie D, ora lontana due turni. Al termine dell’incontro, i ragazzi di Alfonsi vengono acclamati dalla folla per una prestazione da incorniciare, specie nella ripresa, quando dopo un assalto alla porta di David arrivano i guizzi vincenti che portano le firme di Strupsceki e Buonavoglia. Da parte degli ospiti, invece, un atteggiamento più difensivo, che paga nel primo tempo, ma non nel secondo quando, dopo le due reti locali, la formazione di Mariani non trova il tempo di reagire per agguantare un eventuale pareggio. In avvio di gara, locali senza Ballanti e Paolucci, Montefano privo di Postacchini. La cronaca: la prima vera emozione, al 36’, con Passalacqua che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfera di poco a lato. Stessa sorte per Becker che di piatto impatta debole il cross dalla destra di Spagna (44’). La frazione termina con la conclusione di Franco che trova lo specchio libero, tiro deviato. Nella ripresa, gli sportivi locali vedono i fantasmi quando Bonacci tira addosso a Testa da buona posizione; ma poi è solo Civitanovese.

Al 10’, il tiro a giro di Becker poco oltre la traversa, la stessa, viene colpita da Spagna che, sull’ottimo input di Sturpsceki, divora la rete (14’). Nell’azione che ne consegue, Buonavoglia conclude dalla distanza, David si salva in angolo. Al 25’, il pubblico locale può gioire: cross su punizione di Buonavoglia, Strupsceki stacca più alto di tutti e con un’inzuccata insacca alla destra del portiere. L’undici di Mariani non riesce a creare pericoli dalle parti di Testa e al 38’, gli adriatici chiudono i conti: il subentrato Brunet scappa a Orlietti e mette in mezzo per Buonavoglia che con un rasoterra trafigge David. Visciano e compagni lasciano scorrere la partita fino al triplice fischio, quando scoppia la festa rossoblù. Francesco Rossetti