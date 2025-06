"Il cammino porta consiglio"

Luciano Paradiso è arrivato a Macerata da Milano, e racconta: "Questa notte porto le intenzioni di preghiera mie e dei miei familiari; sono soprattutto preoccupazioni da affidare alla Madonna di Loreto, non solo per il momento difficile che il mondo vive ma, quest’anno in particolare, prego per avere un lavoro stabile. Il cammino da Macerata a Loreto è un’occasione unica per meditare, non solo sulla propria vita. Lungo il pellegrinaggio preghiere e canti portano a riflettere su tante questioni, in uno stato quasi di dormiveglia; è un po’come quando si va a dormire, con la notte che, nel sonno e nel cammino, porta consiglio".